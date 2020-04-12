ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 апр — ПРАЙМ. В тех регионах, где складывается более благоприятная ситуация с заболеваемостью коронавирусом, нет необходимости "морозить" экономику, заявил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Есть регионы, которые в отличие от Москвы, находятся в более благоприятной ситуации, и в этих условиях совершенно нет необходимости "морозить" всю экономику", — сказал Песков.

"Как любит говорить президент Путин, тут очень важно пройти между Сциллой и Харибдой — обеспечить безусловную безопасность и защиту здоровья людей, но с другой стороны так же не допустить обвала экономики", — отметил он.