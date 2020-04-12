МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Новые форматы отношений, в первую очередь "гибкая занятость", будут востребованы работодателями и работниками в ситуации, сложившейся из-за коронавируса, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в приветственном слове на Петербургском международном юридическом форуме.

По его мнению, изменения, происходящие в мире из-за распространения коронавирусной инфекции, определили новые задачи для рынка труда и ускорили внедрение на нём новых механизмов и инструментов. Он также отметил, что на сегодня сотни тысяч граждан РФ работают в удалённом режиме.

"Сейчас нам с вами важно проработать совместные перспективы и направления развития трудовых отношений. Именно эти новые форматы будут востребованы работодателями и работниками. В первую очередь это различные варианты гибкой платформенной занятости. Многие работодатели на время нерабочего месяца перевели работников на удаленную занятность, а отдельные компании, я в этом уже уверен, будут использовать такую форму работы в дальнейшем", — сказал Котяков.

Он также добавил, что все шире становится самостоятельная занятость, и уточнил, что отсутствие в этой сфере регламентации режима работы и времени отдыха ведет к рискам, связанным с охраной труда. Министр добавил, что перечисленные проблемы требуют совершенствования законодательства, поскольку важно быстро и гибко настроить сферу трудовых отношений.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,6 миллиона случаев заражения, свыше 99 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет 13 584 человек, всего скончались от болезни 106 человек.

РИА Новости выступает официальным информационным партнёром Петербургского международного юридического форума.