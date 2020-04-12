МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Трудовое законодательство содержит все виды гибких режимов рабочего времени, рекомендуемых работодателям для недопущения распространения инфекции, заявил замглавы Минтруда Всеволод Вуколов.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ об объявлении в России недели с 30 марта нерабочей с сохранением за работниками зарплат. Позднее режим нерабочих дней был продлен до 30 апреля. Меры связаны с пандемией коронавируса.

"В настоящее время трудовое законодательство содержит все виды гибких режимов рабочего времени, которые рекомендуются для применения работодателям с целью предупреждения распространения инфекции", — сказал он на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).

В первую очередь, это работа на дому, удаленная, дистанционная, а также гибкий режим разделения рабочего дня, уточнил Вуколов. Он отметил, что удаленная работа может применяться, если существуют соответствующие технические возможности. Первым делом такими возможностями надо обеспечивать беременных женщин, родителей с малолетними детьми, инвалидов.

"Заработная плата при удаленной занятости, при сохранении должностных обязанностей, которые возложены на сотрудника, остается без изменений", — уточнил замминистра.