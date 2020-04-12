МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. Выход из текущей ситуации на рынке нефти будет достаточно долгим, минимум до конца 2020 года, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" в эфире "Россия-1".

"Нам нужно пережить пик падения спроса, и для этого нужно растянуть во времени снижение спроса, значит, и снижение добычи. Я думаю, что мы будем ещё достаточно долго выходить из той ситуации, которая складывается сегодня на нефтяном рынке, как минимум — до конца этого года, в лучшем случае", — сказал Новак.