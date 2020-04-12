МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. Министр энергетики России Александр Новак надеется, что в ближайшие дни сделка ОПЕК+ будет до конца согласована и подписана.

"Та сделка, которая планируется, я надеюсь, что в ближайшие дни она будет уже до конца согласована и подписана. Эта сделка подразумевает реализацию на целых два года. Если раньше мы договорились на полгода для того, чтобы сгладить и убрать излишки с рынка, то сегодня мы говорим о необходимости взаимодействовать на весь период восстановления спроса, восстановления мировой экономики", — сообщил министр в эфире телеканала "Россия-1".