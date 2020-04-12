МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. Потребление и увеличение спроса на нефть в мире будет происходить более низкими темпами, чем это было до нынешнего кризиса, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" в эфире телеканала "Россия-1".

"Потребление и увеличение спроса будет происходить более медленными темпами, чем до кризиса", — подчеркнул он.

"Восстановление спроса, на мой взгляд, будет не таким быстрым, как мы бы ожидали это до кризиса. Почему? Потому что во время кризиса сейчас все поняли: для того, чтобы проводить какие-то совещания, например, или контактировать друг с другом, необязательно так много летать, ездить, а можно делать это все в режиме видеоконференцсвязи. Поняли, что можно делать это гораздо более производительнее на сегодняшний день", — также сказал Новак.