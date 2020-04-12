МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. Запрет на ввоз в Россию дешевого бензина предлагается как вынужденная антикризисная мера на полгода, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия-1".

"Это антикризисная мера, она предлагается на шесть месяцев. И это вынужденная мера, поскольку она, действительно, не совсем рыночная, но многие страны в настоящее время прибегают к такой мере", — сказал Новак.