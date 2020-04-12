МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. Россия в своей политике на рынке нефти считает, что в ценах на нефть должен быть баланс для производителей и потребителей, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" в эфире телеканала "Россия-1".

"В своей политике, когда мы ориентируемся в рамках тех же взаимоотношений с другими странами по различным сделкам, мы считаем, что нам нельзя завышать цены, нам нужно их держать таким образом, чтобы нефть потреблялась в мире и чтобы потребитель был заинтересован (в покупках — ред.)", — сказал Новак.

"Но в то же время эти цены должны быть не низкими, чтобы не допустить в будущем дефицита. Падение цен на очень низкий уровень — это чревато в будущем тем, что инвестиции уйдут из отрасли", — добавил он.