МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. Около 5% осталось инвестировать в проект "Северный поток-2", газопровод, однозначно, будет реализован, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Это коммерческий проект, его реализуют несколько мировых компаний. И учитывая, что было вложено огромное, колоссальное количество средств и осталось совсем немного, около 5% от общей стоимости реализации проекта и инвестиций, я думаю, что этот проект будет, однозначно, реализован", — сказал Новак в эфире телепередачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".