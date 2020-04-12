МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. Рост цен на топливо в стране до конца года будет не выше инфляции, возможно даже сохранение на текущем уровне, сказал Новак в эфире телепередачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"За прошлый год у нас цены на бензин в среднем выросли примерно на 2% год к году, это за 2019 год, на дизельное топливо — примерно на том же уровне, ниже уровня инфляции. Я уверен, что и в этом году будут темпы роста не выше уровня инфляции, а может быть, просто сохранятся на текущем уровне", — сказал Новак.