МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. США говорят о готовности внести свой вклад в сокращение добычи нефти, звучали цифры снижения на 2-3 миллиона баррелей в сутки, заявил министр энергетики РФ Александр Новак в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" в эфире телеканала "Россия-1".

"Почему американцы сейчас активно поддерживают соглашение (ОПЕК+ — ред.) и сами говорят о том, что они готовы свой вклад внести в снижение добычи? Прозвучали цифры — от 2 до 3 миллионов баррелей в сутки будет сокращено в США. Американцы очень заинтересованы, потому что (удешевление нефти — ред.) — для них это колоссальная потеря рабочих мест и колоссальное снижение экономики, особенно в нескольких штатах", — сказал Новак.