МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. Россия справится с нынешней ситуацией на нефтяном рынке и работой ответственных за это людей в команде сможет восстановить свою экономику, уверен глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Безусловно, сегодня неординарная ситуация, достаточно стрессовая, работают все — и правительство в целом, работают в круглосуточном режиме и без выходных. Но я уверен, что это тот период, который мы должны прожить. Мы и в 2008-2009 годах переживали такие кризисные мероприятия, когда рынок в целом падал и был мировой кризис", — сказал Новак в эфире телепередачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Но я уверен, что мы справимся. У нас для этого есть все: и желание, и компетенции, и поддержка руководства страны, председателя правительства и президента", — добавил он.

В частности, министр отметил поддержку президента РФ Владимира Путина в переговорах о соглашении ОПЕК+ в связи с проблемами участия в нём Мексики. Так, глава государства постоянно поддерживает постоянные контакты с США и Саудовской Аравией.

"Поэтому я считаю, что таким командным подходом мы все эти проблемы переживем и сможем восстановить экономику по мере восстановления и решения вопросов с коронавирусом", — заключил Новак.