МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. Министр энергетики РФ Александр Новак за последнюю неделю пять или шесть раз проводил телефонные переговоры с министром энергетики США, об этом он заявил в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" в эфире телеканала "Россия-1".

"Мы, безусловно, с моими коллегами находим различные варианты общения, даже вот в последние переговоры. Мы не общались раньше с новым министром энергетики Соединенных Штатов Америки Дэном Бруйеттом. За последнюю неделю мы с ним уже, наверное, раз пять или шесть переговорили по телефону", — сказал Новак.