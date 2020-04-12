МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. Глава Минэнерго РФ Александр Новак надеется, что текущее взаимодействие с США по вопросам рынка нефти проложит мостик к восстановлению доверия сторон в целом и их отношений в энергетической сфере.

Выступая в эфире телепередачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1", он напомнил, что более активное сотрудничество России и США было в 2015 году, когда ещё действовал энергодиалог между ними.

"Я надеюсь, что текущая ситуация, которая сейчас складывается в рамках обсуждения вопросов, связанных с выходом из кризиса, что это будет мостиком для того, чтобы мы восстановили доверие и продолжили наше взаимодействие в энергетической сфере", — также сказал Новак

"Сегодня, я надеюсь, мы продолжим и будем говорить уже не только о проблемах выхода (из кризиса — ред.) и сокращения добычи (нефти — ред.), но и взаимодействие в энергетической сфере", — добавил министр.