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МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. Запрет на ввоз в Россию дешевого бензина предлагается как вынужденная антикризисная мера на полгода, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия 1".

"Это антикризисная мера, она предлагается на шесть месяцев. И это вынужденная мера, поскольку она, действительно, не совсем рыночная, но многие страны в настоящее время прибегают к такой мере", — сказал Новак.

К примеру, отметил министр, такая мера была введена Казахстаном.

"Мы также предлагаем эту меру для того, чтобы сохранить нашу нефтеперерабатывающую отрасль. И, в первую очередь, это нам обеспечит сохранение рабочих мест, сохранение работы нефтеперерабатывающих заводов и обеспечение нашими внутренними нефтепродуктами нашего внутреннего рынка, который сейчас также достаточно сильно снизился", — заключил Новак.