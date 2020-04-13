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МОСКВА, 12 апр /ПРАЙМ/. Россия в мае-июне снизит добычу нефти на 2,5 миллиона баррелей в сутки из оговоренных 9,7 миллиона в рамках сделки ОПЕК+, базой снижения будет 11 миллионов баррелей в сутки, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"В рамках соглашения Россия снизит свою добычу на 2,5 млн баррелей в сутки из общих 9,7 миллиона, в качестве базы сокращения для России был принят уровень в 11 миллионов баррелей в сутки", — сказал Новак, слова которого приводятся в пресс-релизе Минэнерго РФ.

Он также сообщил, что в течение следующего полугодия страны соглашения частично восстановят добычу до сокращения в 8 миллионов баррелей в сутки до конца 2020 года, а на 2021 год параметры в соглашении заложены в 6 миллионов баррелей в сутки.

Решение о сокращении добычи нефти странами ОПЕК+ было основано на глобальном сокращении спроса на нефть в мире, которое в настоящее время достигает 20%, отметил глава Минэнерго РФ по итогам заседания стран в видеоформате в воскресенье.

"Такой ситуации не было никогда — три года назад предложение превышало спрос на 3 миллиона баррелей в сутки, а сейчас — уже на 20 миллионов баррелей из-за падения спроса. По этой причине важно объединить усилия не только стран, ранее участвовавших в сделке, но и в первую очередь других крупных производителей, в том числе из стран G20", — подчеркнул министр.

По его словам, страны рассматривали два сценария балансировки мирового рынка нефти.

"Первый — это без координации: за счет снижения рыночных цен и спроса рынок сам бы сбалансировался, но падение цены было бы резкое и шоковое — через полтора месяца все хранилища нефти были бы заполнены. Второй — это управляемое сокращение с распределением нагрузки, что позволяет пройти пиковое снижение спроса более плавно", — сказал он.