МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Сокращение добычи нефти ОПЕК+ и другими странами вместе может достичь более 15 миллионов баррелей в день, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Мы полагаем, что сделка составляет (сокращение – ред.) не более 10 миллионов баррелей в день, а более 15 миллионов баррелей в день, если вы посчитаете страны G20. Мы полагаем, что США будут сокращать более чем на 2 миллиона (баррелей в день) в этом году", — сказал он в интервью телеканалу CNBC.

"Думаю, это историческая сделка. Лидеры США, Саудовской Аравии и России проявили инициативу, чтобы продвинуться по сделке, достичь консенсуса между странами", — подчеркнул глава фонда.

ОПЕК+ в воскресенье утвердила новое сокращение добычи нефти от уровня октября 2018 года: на 23% в мае-июне, 18% — до конца 2020 года и 14% — до конца апреля 2022 года. На первом этапе альянс снизит добычу на 9,7 миллиона баррелей, далее на 8 и 6 миллионов. Для РФ и Саудовской Аравии базой отсчета будет 11 миллионов баррелей в сутки. На отдельных условиях настояла и Мексика, она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, а остальное компенсирует США.