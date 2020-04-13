МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ на этой неделе представит президенту предложения о дополнительных мерах по поддержке экономики, заявил в ходе совещания с вице-премьерами глава кабмина Михаил Мишустин.

"По поручению президента мы прорабатываем дополнительные меры, которые будут направлены на поддержку граждан и бизнеса, при их разработке мы также учитываем предложения бизнес-объединений, которые они присылают в правительство, хочу поблагодарить их за такую работу. На этой неделе правительство представит соответствующие дополнительные меры президенту", — сказал он.