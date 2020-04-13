МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Совет директоров корпорации "ВСМПО-Ависма" единогласно принял решение продлить полномочия генерального директора Михаила Воеводина, следует из сообщения компании.

"Избрать генеральным директором ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" Воеводина Михаила Викторовича на срок с 13 апреля 2020 по 13 апреля 2023 года", — говорится в сообщении. Воеводин возглавляет корпорацию с 2009 года.

"ВСМПО-Ависма" — крупнейший в мире производитель титана, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки. Корпорация поставляет продукцию на рынки 50 стран, глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и является для многих стратегическим поставщиком. Чистая прибыль корпорации по МСФО в 2019 году выросла на 31%, до 321 миллиона долларов.