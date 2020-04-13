МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Падение ВВП РФ будет ближе к 5% в текущем году, считает глава Счетной Палаты Алексей Кудрин.

"Сегодня, когда мы видим, что и нашу страну коснулся карантин и он уже не меньше месяца, мы еще не знаем, может быть, придется и больше карантина осуществлять или какие-то отрасли будут по-прежнему в очень жестком положении, или конкретные регионы. Я думаю, что, как моя последняя уже была оценка между 3 и 5% падения,… ближе я уже думаю к 5 (% — ред.) падения. Повторю — очень трудно строгие оценки дать", — сказал Кудрин в эфире телеканала РБК.

БЕЗРАБОТИЦА

Число безработных в России временно вырастет с 2,5 до 8 миллионов в 2020 году, считает Кудрин. Власти направят 50 млрд рублей на дополнительные выплаты медикам

"По прогнозу этого кризиса, который сейчас начался, в России с 2,5 до 8 миллионов увеличится число безработных на какой-то период, возможно, что и до конца года", — сказал он.

"Но потом, когда произойдет перезапуск, постепенное возрастание спроса, доверия населения к потреблению, то, конечно, количество безработных сразу станет меньше", — добавил экономист.

Рост числа безработных в России, вероятно, требует увеличения размера МРОТ и пособия по безработице на время наиболее острого периода. "Уже идет высвобождение работников, как минимум, в неоплачиваемый отпуск или высвобождение полное. Именно на этот год, когда у нас сильно вырастет количество безработных, возможно, нужно МРОТ сделать намного выше, а затем через год, когда ситуация стабилизируется, привести его к такой величине, которая не должна стимулировать людей оставаться безработными", — сказал он.

"Для критического периода этого года или нескольких месяцев я бы даже увеличил сейчас пособие по безработице. Но я бы пошел на то, чтобы дотировать компании на зарплату. Выбрать принципы, как это сделать, посмотреть, возможно, и на Западе разные страны со своими особенностями это делают", — добавил он.

БАНКИ

Кризис может перекинуться на банковскую систему через три-шесть месяцев, не исключено, что при таком сценарии банкам потребуется докапитализация. "Действительно, другой характер кризиса. Мы скорее увидели ограничение спроса и предложения. Пока стадия кризиса такова, что нужно думать сейчас в первую очередь о людях. Но если у нас не перезапустится экономика, если у нас эти компании сократятся в результате, через два месяца все плохие долги этих компаний, неспособных дальше продолжать работу, и проблемы перекинутся на банки", — сказал Кудрин.

"Так что следующая стадия кризиса в общем-то затронет банки. Возможно, не в такой степени, потому что и падение будет меньше, и может быть меньше остановок, в расчете на год. Этот период переболеем, переживем и затем восстановимся. В общем, скорее всего, не избежать плохих долгов банков", — продолжил он.

Он отметил, что сейчас в банковской системе накапливаются риски, но пока не ожидается, что они будут больше, чем в 2008-2009 годах или 2014 году.

На вопрос, когда наступит этап, на котором потребуется спасение банков, он ответил: "Через три месяца". "Это уже будет чувствительно для банковской сферы, через шесть – в полной мере. Трудно сказать, может быть, банкам нужно будет добавлять капитал", — считает Кудрин.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

Страховые взносы, по мнению Кудрина, нужно снижать до 22% для всех российских компаний.

"Сегодня снизили страховые взносы для малого и среднего бизнеса до 15% с 30%. Это очень ожидаемая мера, наконец она пришла. В общем-то, я предполагал, что, скорее всего, нужно снизить страховые взносы всем компаниям в стране, но до умеренных 22%. Она была бы посильна для бюджетной системы и она примерно тогда означала бы снижение бремени примерно равное повышению НДС на 2%", — сказал он.