МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. России в этом году потребуется дополнительно до 4 триллионов рублей на выполнение всех обязательств бюджета и поддержку экономики, а на поддержку бизнеса в связи с коронавирусом потребуется выделить ещё 2-3 триллиона в текущем году, заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. Кудрин прогнозирует падение экономики России на уровне 5% в текущем году

"Федеральные власти оценивают выпадение доходов как нефтяных, так и не связанных с нефтью, примерно от 3 до 4 триллионов рублей при разных сценариях", — сказал Кудрина в интервью телеканалу РБК, уточнив, что при средней цене нефти в 20 долларов за баррель в этом году выпадающие доходы составят 4 триллиона, при 25 долларах за баррель — 3 триллиона рублей.

"Нужно иметь в запасе 4 триллиона (рублей — ред.), чтобы заместить выпадающие доходы и полностью выполнить все обязательства, как на федеральном уровне, как в Пенсионном фонде, так и в целом по субъектам РФ", — заявил он. Кроме того, по его словам, на поддержку бизнеса в связи с коронавирусом потребуется выделить ещё 2-3 триллиона рублей в текущем году.

Глава Счетной палаты напомнил, что объявленный ранее президентом РФ пакет мер поддержки экономики уже оценивается примерно в 900 миллиардов рублей, кроме того правительство объявило о 500 миллиардах рублей гарантий для банков.

"Вот в таких масштабах мы сейчас должны думать, для того чтобы пройти это сложный период", — подчеркнул Кудрин.