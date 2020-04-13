КИЕВ, 13 апр — ПРАЙМ. Парламент Украины на внеочередном заседании в понедельник отказался отменить закон о рынке земли, теперь документ может быть передан на подпись главе государства Владимиру Зеленскому.

Отмену голосования за документ поддержали лишь 70 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

Рада приняла закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, в конце марта. После этого ряд депутатов зарегистрировали проекты постановлений об отмене голосования за этот закон, считая, что он противоречит конституции. Согласно процедуре, спикер парламента не может подписать закон и передать его президенту, пока Рада не рассмотрит это постановление.

Согласно закону, первые два года землю смогут покупать только физические лица — граждане Украины, но не более 100 гектаров в одни руки. С 2024 года землю смогут покупать, как и предполагалось базовой моделью, украинские юридические лица не более 10 тысяч гектаров в одни руки. Иностранцы купить землю на Украине не смогут. Принятие документа является критически важным для заключения новой кредитной программы с Международным валютным фондом.

Две фракции, "Батькивщина" и "Оппозиционная платформа — за жизнь", уже заявили, что оспорят принятие этого закона в конституционном суде, так как он противоречит основному закону и при его рассмотрении была нарушена процедура.

Мораторий на продажу сельхозземель действует на Украине уже 18 лет. МВФ ждет от Киева принятия земельной реформы, которую власти затягивают уже несколько лет. В парламенте предыдущего созыва не было консенсуса по данному вопросу — ряд фракций выступали против открытия рынка земли, опасаясь, что крупные иностранные корпорации скупят ее у населения по низким ценам.