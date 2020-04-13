МОСКВА, 13 апр /ПРАЙМ/. Росфинмониторинг предложил продлить с одного года до шести лет срок давности привлечения к административной ответственности юридических лиц за ряд нарушений антиотмывочного законодательства, проект соответствующих поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) опубликован на официальном портале проектов нормативных актов.

Речь идёт, в частности, об ответственности за неисполнение статей об обязанности банков и других финансовых организаций идентифицировать клиента, которого они принимают на обслуживание, его представителей и бенефициаров сделок, передавать в надзорные органы данные о сделках и блокировать подозрительные операции.

Если организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, пренебрегла этими требованиями, а суд позже подтвердил факт легализации преступных доходов, ей по действующим нормам придётся заплатить штраф.

Для должностных лиц он может составлять от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, либо дисквалификация на срок от одного года до трех лет. Для юридических лиц — от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

"Необходимость внесения данного изменения обусловлена обстоятельствами, которые объективно не позволяют в течение годичного срока давности с момента совершения правонарушения привлечь к ответственности, поскольку вменение состава поставлено в зависимость от установленного приговором суда факта легализации преступного дохода", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.