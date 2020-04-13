МОСКВА, 13 апр /ПРАЙМ/. МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, вносящий изменения в Бюджетный кодекс в целях совершенствования механизма государственной (муниципальной) гарантийной поддержки.

Комитет считает, что с учетом текущей повышенной потребности предприятий в государственных гарантиях необходимо обеспечить рассмотрение законопроекта в возможно короткие сроки. В связи с этим на рассмотрение Думы в первом чтении законопроект планируется вынести 14 апреля, а второе и третье чтение возможно 17 апреля, пояснили РИА Новости в бюджетном комитете.

В целях расширения гарантийной поддержки экспорта проект создает возможность предоставления госгарантий РФ в целях поддержки экспорта не только промышленной, но и любой другой продукции (товаров, работ, услуг), в том числе сельхозназначения. Также устанавливается возможность принятия госгарантий иностранных государств в качестве обеспечения исполнения обязательств по удовлетворению регрессного требования гаранта к принципалу по государственной или муниципальной гарантии.

Помимо этого, проект допускает исполнение таких гарантий в валюте, отличной от валюты основного обязательства, обеспеченного этой гарантией. Предполагается, что это не только будет способствовать переходу на расчеты и финансирование экспортных контрактов в национальной валюте, но и позволит банкам-бенефициарам по гарантиям в иностранной валюте применять понижающий коэффициент риска по рублевым активам при расчете нормативов в соответствии с требованиями Банка России.

Из Бюджетного кодекса исключаются положения об отзыве и неисполнении государственных и муниципальных гарантий по кредитам и займам в связи с невосстановлением принципалом обеспечения регрессных требований гаранта либо непредоставления обеспечения в случае приватизации принципала, по обязательствам которого была предоставлена гарантия без права регрессного требования.

При этом устанавливается возможность отзыва гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств принципалов по кредитам и займам, в случае нецелевого использования средств займа, обеспеченного такой гарантией. Проектом также устраняется и правовая неопределенность в части необходимости привлечения агентов по вопросам предоставления и исполнения государственных (муниципальных) гарантий. Привлечение агентов по данным вопросам будет являться правом, а не обязанностью гаранта.