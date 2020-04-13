МОСКВА, 13 апр /ПРАЙМ/. "Транснефть" планирует прокачать через Казахстан 3,1 миллиона тонн дизельного топлива к 2021 году, сообщил президент "Транснефти" Николай Токарев международному журналу The Eurasian.

"Перекачка дизельного топлива по магистральным нефтепродуктопроводам (МНПП) осуществляется по МНПП "Уфа-Омск" как непосредственно в Республику Казахстан, так и транзитом через ее территорию. Основной объем составляет дизельное топливо производства АО "Газпромнефть-Омский НПЗ". В 2019 году транзитная перекачка дизельного топлива составила 2 миллиона тонн, к 2021 году планируется увеличение до 3,1 миллиона тонн", — сказал он.

Токарев уточнил, что отгрузка дизтоплива на территории самого Казахстана в 2019 году составила 0,3 миллиона тонн и в перспективе сохранится на достигнутом уровне.

Токарев напомнил, что "Транснефть" осуществляет транспортировку казахстанской нефти через территорию России, а также поставляет российскую нефть в Китай через территорию Казахстана. "В 2019 году по системе ПАО "Транснефть" экспортировано 15,3 миллиона тонн казахстанской нефти, поставки на казахстанские НПЗ составили 1 миллион тонн. Экспорт российской нефти в Китай через территорию Казахстана — 10 миллионов тонн. Партнером при осуществлении данных операций выступает АО "Казтрансойл", — сказал он.

Также "Транснефть" совместно с "Казмунайгазом" представляют интересы России и Казахстана в международном проекте Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). В 2019 году с морского терминала КТК было отгружено 63,2 миллиона тонн нефти, из них казахстанской — 55,8 миллиона тонн, российской — 7,4 миллиона тонн.

"Следует отметить, что в 2019 году мы с казахстанскими коллегами, как акционеры консорциума, одобрили реализацию проекта устранения узких мест нефтепроводной системы, который позволит увеличить пропускную способность перекачки практически до 81,5 миллиона тонн нефти в год. Новые мощности будут загружены увеличивающимися объемами добычи нефти в Казахстане, в основном с месторождения Тенгиз", — заключил он.