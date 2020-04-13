МОСКВА, 13 апр /ПРАЙМ/. Минэнерго России получило полномочия по выдаче обязательных для исполнения предписаний об устранении нарушений требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки, утверждения и актуализации в соответствии с законодательством РФ, сообщается на сайте ведомства.

Наделение Минэнерго РФ соответствующими полномочиями предусмотрено постановлением правительства "О внесении изменений в положение о министерстве энергетики Российской Федерации". Проект данного постановления был разработан Минэнерго совместно с Минстроем России.

"Согласно результатам мониторинга, проведенного Минэнерго по итогам 2019 года, из 40 схем теплоснабжения, подлежащих актуализации органами местного самоуправления и дальнейшему утверждению в министерстве энергетики, было утверждено 26 схем. При этом часть схем ни разу не актуализировалась с момента их первичного утверждения, а часть актуализировалась с существенным нарушением сроков. Новые полномочия Минэнерго направлены на устранение подобных нарушений", — говорится в сообщении.

Наличие утвержденной схемы теплоснабжения населенного пункта позволяет принимать оптимальные технические и схемно-режимные решения, эффективно распределять эксплуатационные и инвестиционные фонды, своевременно определить единую теплоснабжающую организацию, сократить сроки подключения потребителей к системам теплоснабжения, сделать более прозрачной организацию договорных обязательств в системе теплоснабжения, а также сократить число споров между участниками правоотношений.