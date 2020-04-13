МОСКВА, 13 апр /ПРАЙМ/. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект о расширении перечня изъятой алкогольной продукции, подлежащей уничтожению по решению суда.

В настоящее время Росалкогольрегулирование осуществляет полномочия по организации уничтожения этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, изъятых из незаконного оборота. Это, в частности, касается продукции, произведенной без лицензий, маркировки, не соответствующей стандартам, информация о которой не передавалась в ЕГАИС. Такая продукция уничтожается по решению суда по утвержденным правительством РФ правилам.

Вместе с тем, уполномоченными органами (таможенными органами, органами власти субъектов РФ, органами МВД России и другими) также изымаются этиловый спирт, алкогольная и спиртосодержащая продукция, явившиеся предметом иных административных правонарушений, в том числе связанных с нарушением таможенных правил, требований и запретов к розничной продаже.

В связи с этим законопроект дополняет установленный сейчас перечень случаем, когда изымаемая на основании решений уполномоченных органов продукция является предметом административного правонарушения.

Комитет считает, что "реализация положений законопроекта приведет к совершенствованию законодательства в сфере государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции". На рассмотрение Думы документ планировалось вынести 14 апреля, однако позже в понедельник на совете нижней палаты парламента было принято решение о переносе его на май.