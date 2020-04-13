МОСКВА, 13 апр /ПРАЙМ/. Минпромторг видит возможность еще больше нарастить производство антисептиков в России, сообщил замглавы ведомства Михаил Иванов.

Отвечая на вопрос корреспондента телеканала "Россия 24", можно ли нарастить производство антисептиков в России в еще большем объеме, Иванов сказал: "Продолжают поступать предложения в министерство промышленности, в том числе в мой адрес, от компаний, которые готовы и хотят развивать у себя производство антисептиков. В этом смысле думаю, что резервы у нас есть, мы их будем задействовать по мере того, как будем получать оперативные сводки по наличию антисептиков в стране в медицинских учреждениях, в аптечных и дилерских сетях".

В понедельник Иванов сообщил, что производство кожных антисептиков в России с начала марта выросло в 6 раз — до 300 тысяч литров в сутки. Четверть этого объема сейчас производят парфюмерно-косметические компании. Кроме того, к производству антисептиков были привлечены нефтехимические заводы, добавил замминистра.