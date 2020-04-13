МОСКВА, 13 апр /ПРАЙМ/. Россия сыграла ключевую роль в заключении сделки ОПЕК+, помогла странам достигнуть компромисса, в том числе в отношении Мексики, позиция которой препятствовала заключению нового соглашения о сокращении добычи нефти, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Россия сыграла абсолютно ключевую роль в заключении этой сделки. Лично президент России проводил очень много телефонных переговоров, и фактически за последнюю неделю было проведено больше телефонных переговоров и с Соединенными Штатами, и с рядом других государств, чем за весь прошлый год", — сказал Дмитриев в эфире "Первого канала".

"Результаты сделки — это стабилизация рынков, и также очень усилившаяся роль России, которая фактически была лидером в этой сделке, которая объединила более чем 22 страны, которые входят в ОПЕК+. Россия помогла добиться очень нужных компромиссов, в том числе и в отношениях с Мексикой, и с другими странами, которые препятствовали завершению этой сделки", — заключил он.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно. На отдельных условиях настояла и Мексика: она снижает добычу только на 100 тысяч баррелей в сутки в мае-июне, остальные 300 тысяч за нее сокращают США.