МОСКВА, 14 апр /ПРАЙМ/. Законопроект о возможности введения внесудебного порядка признания граждан банкротами при общем долге от 50 до 500 тысяч рублей может быть рассмотрен Госдумой во втором чтении в мае, сообщил РИА Новости глава профильного комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Первоначально комитет планировал вынести его на рассмотрение Госдумы 14 апреля, однако позже в понедельник совет нижней палаты парламента принял решение отложить его обсуждение на пленарном заседании. "Пока без даты, но, скорее всего, он будет в мае рассмотрен. Законопроект важный, но нужно посмотреть все-таки, какая ситуация сейчас складывается, все в совокупности факторы", — пояснил Николаев.

Замглавы Минэкономразвития РФ Илья Торосов на заседании профильного комитета говорил, что, несмотря на проведенную комитетом колоссальную работу, замечания и поправки правительства полностью не были учтены в связи со сложностью вопроса. По его словам, законопроект доработан на 80-90%, но оставшиеся проценты "фактически закрывают возможность для выполнения, в том числе и поручений президента о доступности банкротства для физлиц и бесплатности, о которой говорил премьер-министр". В связи с этим замминистра предложил перенести рассмотрение законопроекта на месяц или доработать его.

Документ предоставляет гражданину, общий долг которого составляет от 200 до 500 тысяч рублей, обратиться с заявлением о признании его банкротом во внесудебном порядке. Для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, и в иных установленных правительством по согласованию с Банком России случаях минимальный порог составит 50 тысяч рублей. Должник в совокупности должен также соответствовать и другим критериям: быть неплатежеспособным, не иметь работы, недвижимого (за исключением единственного жилья) и движимого (за исключением того, на которое не может быть обращено взыскание) имущества и т.д.

Заявление о внесудебном банкротстве гражданин сможет подать через арбитражных управляющих, нотариусов и многофункциональные центры (МФЦ). За услуги арбитражных управляющих или нотариусов придется заплатить 3 тысячи рублей, а подача через МФЦ будет бесплатной, но станет возможной только при отсутствии исполнительного производства. Независимо от способа подачи заявления, гражданин должен вместе с ним должен предоставить список всех своих известных ему кредиторов.

При этом любой из кредиторов при желании сможет подать заявление о переводе внесудебной процедуры банкротства в судебную, но при этом ему придется оплачивать все судебные расходы. Кредиторы, а также арбитражные управляющие, нотариусы смогут запрашивать у госорганов информацию об имущественном положении должника, о его доходах и налоговых платежах у госорганов, а МФЦ — проверять достоверность представленных сведений в Федеральной службе судебных приставов. Предполагается, что закон должен вступить в силу через 60 дней после его официального опубликования.