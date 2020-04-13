МОСКВА, 13 апр /ПРАЙМ/. Федеральный резервный банк (ФРБ) Нью-Йорка, входящий в Федеральную резервную систему (ФРС) США, намерен сократить частоту некоторых операций РЕПО в мае на фоне стабилизации рынка РЕПО, сообщил регулятор.

"Регулятор намерен сократить число некоторых операций РЕПО в течение месяца в свете более стабильных условий на рынке РЕПО. Начиная с понедельника, 4 мая 2020 года регулятор намерен вернуться к регулярному проведению одной операции "овернайт" РЕПО и отказаться от проведения дневного "овернайт" РЕПО", — говорится в сообщении ФРБ Нью-Йорка.

ФРБ уточняет, что частота трехмесячного РЕПО также будет сокращена. Операция будет проводиться один раз в две недели вместо одного раза в неделю.

Регулятор также отметил, что продолжит корректировать операции РЕПО в зависимости от ситуации, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование рынков.

Ранее в апреле глава ФРС США Джером Пауэлл заявлял, что регулятор прекратит экстренную помощь экономике США только после того, как будет уверен, что она окончательно восстановилась после кризиса.