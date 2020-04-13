МОСКВА, 13 апр /ПРАЙМ/. Законопроект, разрешающий страховым агентам и брокерам продажу страховых услуг в интернете, может быть вынесен на рассмотрение Госдумы во втором чтении в мае, сообщил РИА Новости глава профильного комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Первоначально комитет предлагал вынести его на заседание Госдумы 14 апреля, но совет нижней палаты парламента в понедельник отложил его рассмотрение. "Перенос носит формальный характер из-за необходимости рассмотрения первоочередных законопроектов. Скорее всего, рассмотрим его в мае, в апреле, маловероятно, учитывая загруженность", — сказал Аксаков.

Законопроект снимает запрет на оказание посредниками услуг, связанных с заключением и исполнением договоров страхования, в электронном виде. Они смогут в электронной форме от имени и за счет страховщика оказывать услуги, связанные с добровольным страхованием, и обмениваться со страхователем необходимой для заключения договора информацией. Оказание агентом или брокером в электронной форме услуг, связанных с обязательным страхованием, допускается в случаях, установленных федеральными законами о конкретных видах такого страхования.

Агентам и брокерам запрещается от имени страховщика подписывать договор страхования в электронном виде своей электронной подписью и получать от страхователя страховую премию или взнос. Брокер будет не вправе заключить договор в электронной форме от имени и за счет страхователя-физлица или от своего имени, но за счет такого страхователя-физлица. Договор, заключаемый брокером в электронном виде от своего имени, но за счет страхователя-юрлица, должен подписываться усиленными квалифицированными электронными подписями страховщика, брокера и страхователя.

Посредники будут обязаны обеспечить возможность ознакомления страхователя с правилами страхования до заключения договора, в том числе путем указания ссылок на документы, размещенные на сайте страховщика, а также получение от страхователя-физлица подтверждения ознакомления с правилами, подписанного его простой электронной подписью. При этом страховщик будет не вправе ссылаться на нарушение посредником устанавливаемых норм как на основание для отказа в осуществлении страховой выплаты.

Законопроект допускает отправку в электронной форме информации для заключения, изменения, досрочного прекращения договора с использованием сайтов не только страховщиков, но и агентов и брокеров, а также мобильных приложений, устанавливаемых на подключенный к интернету мобильный телефон, смартфон или компьютер страхователя, включая планшетный. Порядок использования такого приложения должен размещаться на их официальных сайтах. Документ также обязывает страховщиков размещать на территории России технические средства информационных систем, используемых для обмена информацией.