МОСКВА, 14 апр /ПРАЙМ/. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект о запрете взимания с граждан комиссий при оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства.

Авторами инициативы выступили руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, председатель Госдумы Вячеслав Володин, первый зампред нижней палаты Александр Жуков, первый замруководителя фракции ЕР Андрей Исаев и первый зампред думского комитета по финансовому рынку Игорь Дивинский.

Документ предусматривает введение запрета на взимание кредитными организациями, платежными агентами, в том числе банковскими, и операторами почтовой связи комиссионного вознаграждения при оплате физическими лицами услуг ЖКХ.

Комитет Госдумы по ЖКХ поддержал законопроект, однако в своём заключении отметил, что считает необходимым в случае его реализации рекомендовать правительству принять меры, чтобы не допустить включения размера комиссионного вознаграждения в размер платы за жилое помещение и коммунальные услуги.