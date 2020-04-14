МОСКВА, 14 апр /ПРАЙМ/. Некоторые россияне лишились работы из-за введённых в стране карантинных мер и самоизоляции, а у многих других это ещё впереди: по прогнозу главы Счетной палаты Алексея Кудрина число безработных в РФ в этом году достигнет 8 миллионов человек. Чтобы поддержать рынок труда, власти максимально упростили процесс регистрации безработных. Эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности "Финшок" Ольга Дайнеко рассказала РИА Новости, что делать, чтобы получить официальный статус безработного и на какие выплаты после этого можно рассчитывать.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В большинстве регионов РФ введен режим самоизоляции или другие ограничения, все магазины, кроме продовольственных и аптек, закрыты.

"Трудовая книжка, приказ об увольнении и справки от работодателя, чтобы подать заявление о признании себя безработным, сейчас не нужны. Очно обращаться в центр занятости населения тоже не нужно — необходимо зарегистрироваться на портале "Работа в России", активировав вход через учетную запись Госуслуг, и заполнить заявление и резюме", — рассказала Дайнеко.

Больше ничего делать не надо: всю необходимую информацию центры занятости будут собирать сами в течение 10 дней. В тот же период времени заявителю предложат пройти онлайн-собеседования, если подходящие вакансии найдутся в базе центра. Если вакансий не будет, или они не подойдут работнику — он будет официально признан безработным.

"Если заявление подаёт гражданин с ограниченными возможностями здоровья, в заявлении надо отметить наличие инвалидности и карты реабилитации, чтобы была подобрана оптимальная вакансия", — предупреждает эксперт.

СКОЛЬКО ЗАПЛАТЯТ

Выплата пособия назначается одновременно с решением о признании гражданина безработным и начисляется с первого дня с момента признания его безработным — то есть на 11 день после подачи электронного заявления, поясняет Дайнеко.

Размер пособия по действующим нормам зависит от многих факторов. Президент РФ предложил платить всем, обратившимся в службу занятости после 1 марта, максимальный размер.

"В настоящее время Минтруд подготовил проект постановления, который позволит всем гражданам, обратившимся в центр занятости населения с 1 марта 2020 года, получать максимальное пособие в размере МРОТ, то есть 12 тысяч 130 рублей", — заявила эксперт.

Пособие будет назначаться сразу на три месяца без учета уровня дохода на прежнем месте работы. Особые условия предполагаются для безработных граждан, имеющих несовершеннолетних детей: они смогут рассчитывать на доплату в 3 тысячи рублей на каждого ребенка.

Сейчас это постановление находится на рассмотрении в правительстве, и по нему пока остаётся много вопросов. "Нет информации о требованиях к стажу, который сейчас влияет на величину выплаты. Также не ясно, как быть индивидуальным предпринимателям (ИП) и самозанятым, которые потеряли доходы: раньше регистрация в качестве ИП было препятствием для постановки на учет", — пояснила Дайнеко.

ЧТО В РЕАЛЬНОСТИ

Пока нового постановления нет, пособия по безработице назначают по действующим правилам, рассказала Дайнеко.

Если гражданин, который встает на учет в качестве безработного, был уволен из ликвидированной организации, либо по сокращению штата, выплата пособия назначается ему спустя период, во время которого за ним сохраняется заработная плата на прежнем месте работы. При этом обязанность выплачивать эти деньги лежит на работодателе.

"Далее назначается пособие, которое обычно выплачивается на протяжении трех месяцев в размере 75% его бывшей зарплаты в первый месяц, 60% — во второй месяц, а в конце снижается до 45%", — сказала она. При этом пособие не может быть меньше 1,5 тысячи рублей, а его максимальный размер — 12,13 тысячи рублей.

В регионах могут назначать и свои доплаты: например, в Москве максимально сумма пособия составляет 19,5 тысячи рублей. Для граждан предпенсионного возраста пособие назначается сроком до 12 месяцев.

Если гражданин впервые встает на учет в центр занятости и ранее не имел трудовой деятельности, его направят на обучение и будут платить стипендию. Ее размер будет зависеть от посещаемости и успеваемости.

Если гражданин проработал менее 6 месяцев из последних 12, или не работал вовсе, пособие для него будет минимальным. Минимальную выплату получат безработные, о которых нет сведений в Пенсионном фонде — то есть те, кто работал неофициально, также уволенные по дискредитирующей причине и те, кто нарушили правила при постановке на учет в центр занятости. Например, "не посещали" назначенное онлайн-обучение.

О ДРУГИХ МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ

Помимо оформления статуса безработного, эксперты проекта финансовой грамотности советуют узнать про иные меры социальной поддержки. Например, рассмотреть вопрос о возможности получения субсидии или компенсации на оплату услуг ЖКХ. Сделать это можно также удаленно через портал госуслуг.

"Документы, подтверждающие право на предоставление субсидии в оригиналах, как раньше, предоставлять не нужно. В электронную форму заявления вносятся сведения о полученных доходах за предшествующие шесть месяцев, о составе семьи, проживающей в жилом помещении, о правоустанавливающих документах на жилье, данные о льготах", — рассказала Дайнеко.

Кроме того, по решению правительства, тем, кто уже является получателем субсидии, продлят ее по умолчанию. "Субсидию продлят в том же размере на шесть месяцев. По окончанию этого периода, даже если выплаченная субсидия окажется больше фактических расходов, разницу возвращать не заставят, а если она окажется меньше, то будет произведена доплата", — пояснила эксперт.

Еще одной новой мерой государственной поддержки является ежемесячная денежная выплата в 5 тысяч рублей семьям с детьми до трех лет. "Выплату могут получить семьи, у которых право на материнский капитал возникнет до 1 июля 2020 года. При этом выплаты будут назначены вне зависимости от того, израсходован маткапитал, или им еще не распорядились", — рассказала Дайнеко.

"Детская" выплата назначается на 3 месяца (апрель, май, июнь). Чтобы ее получить, надо подать заявление на сайте Пенсионного фонда (через личный кабинет) или сайт госуслуг, добавила она.