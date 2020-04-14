МОСКВА, 14 апр /ПРАЙМ/. Президент Союза рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий "Каспрыба" (Астрахань) Андрей Маркин обратился в Общественный совет при Росрыболовстве из-за режима сброса воды на Волге: по словам Маркина, увеличение сброса на Волгоградском гидроузле в апреле может привести к катастрофе с рыбными запасами, копия соответствующего письма имеется в распоряжении РИА Новости.

"Утвержденный режим спецпопуска приведет к катастрофе с рыбными запасами. Можно прямо утверждать, что большое количество вымеченной икры останется на траве, и никакой рыбы из нее уже не уродится. А там, где появится малек, он весь вымрет в результате отшнурования (отделения от реки — ред.) и пересыхания водоемов. Мы повторим катастрофический опыт 2019 года, но в еще худшем варианте", — говорится в письме председателю Общественного совета Герману Звереву.

Президент "Каспрыбы" указывает, что межведомственная рабочая группа по регулированию работы водохранилищ Волжско-Камского каскада ранее давала рекомендации по сбросам воды по Волгоградскому гидроузлу: согласно им, в частности, с 13 по 30 апреля спецпопуски воды должны составлять 18 тысяч кубометров в секунду.

Однако, продолжается в письме, Росводресурсы в апреле дало указание установить повышенные объемы сброса (например, с 13 по 17 апреля — 25-25,5 тысячи кубометров в секунду со снижением до 18 тысяч кубометров к 21 апреля).

"За первой волной повышенного сброса воды в 20-х числах марта через Волгоградский гидроузел, когда началось залитие полоев и нерестилищ, последует новая волна большой воды", — отмечает Маркин. Он добавляет: температура воды находится на отметке плюс 4-5 градусов, рыба идет на нерест при более высоких температурах, в результате сброс воды пройдет "вхолостую".

Президент союза указывает, что рыба до сих пор не зашла в реки и не начала нерест. "С учетом опыта прошлого года и минувшей малоснежной зимы становится очевидным, что, когда вода прогреется достаточно, ее в необходимых количествах в водохранилищах не будет. Нерестилища заполнять будет нечем. Рыба не сможет нормально отнереститься", — пишет Маркин.

Он просит Зверева вмешаться в ситуацию. "Иначе мы второй год подряд потеряем все поголовье молоди, это, по сути, уже уничтожение рыбной отрасли Астраханской области", — заключается в письме.