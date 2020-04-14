МОСКВА, 14 апр /ПРАЙМ/. Общественный совет при Росрыболовстве готовит обращения в правительство РФ и Минприроды из-за увеличенных объемов сброса воды на Волгоградском гидроузле, сообщил РИА Новости председатель Общественного совета, президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Президент Союза рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий "Каспрыба" (Астрахань) Андрей Маркин ранее обратился в Общественный совет при Росрыболовстве, предупредив о негативных последствиях от увеличения объемов сброса воды на Волгоградском гидроузле в апреле. Маркин указывал, что утвержденный режим попуска (периодический выпуск воды из водохранилища) может привести "к катастрофе с рыбными запасами".

"Общественный совет при Росрыболовстве ознакомился с обращением СРРП "Каспрыба". Мы крайне обеспокоены сложившейся ситуацией и убеждены, что она требует незамедлительного решения. Мы готовим обращения в правительство РФ и Минприроды. Фактически речь идет о возможной экологической катастрофе, которая приведет не только к падению объемов добычи в этом году, но и к подрыву запасов основных объектов промысла региона — вобла, лещ, сазан", — сказал Зверев.

Он отметил, что по итогам 2019 года астраханские рыбаки добыли 42,8 тысячи тонн рыбы. При этом, продолжил Зверев, по оценкам "Каспрыбы", действия Росводресурсов (Маркин писал, что ведомство дало указание установить в апреле увеличенные объемы сброса воды) только в 2020 году приведут к недоосвоению 17-20 тысяч тонн рыбы стоимостью около 1,5 миллиарда рублей.

Глава Общественного совета отметил, что сокращение запасов рыбы затронет тысячи работников рыбопромышленных предприятий региона.

"Пострадает бюджет региона, для которого налоговая отдача рыбной отрасли играет важную роль. Кроме того, последствия увеличения сброса воды в апреле коснутся не только рыбной отрасли региона, но и животноводческой, без экономической основы останутся 150 тысяч жителей низовых районов Астраханской области — Володарского, Икрянинского, Лиманского, Камызякского", — заключил Зверев.