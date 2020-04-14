ПЕКИН, 14 апр /ПРАЙМ/. Товарооборот между Россией и Китаем в первом квартале 2020 года вырос на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 25,4 миллиарда долларов, свидетельствуют данные главного таможенного управления Китая.

Китайский экспорт в Россию за три месяца упал на 14,6% в годовом соотношении и составил 9,1 миллиарда долларов, при этом поставки из России в КНР выросли на 17,3% — до 16,2 миллиарда долларов.

Ранее глава департамента внешней торговли минкоммерции КНР Ли Синцянь заявлял, что Россия по итогам первых двух месяцев заняла первое место по темпам роста торговли среди основных торговых партнеров Китая, а также стала девятым крупнейшим торговым партнером Китая, поднявшись на одно место с 2019 года.

По итогам 2019 года, товарооборот между Россией и Китаем вырос на 3,4% и составил рекордные 110,75 миллиарда долларов.