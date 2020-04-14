МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Ограничительные меры по борьбе с коронавирусом вызвали бурный рост интереса к различным онлайн-сервисам и развлечениям, в числе которых по приросту количества платежей в последнюю неделю марта лидировали сервисы знакомств и онлайн-кинотеатры, говорится в исследовании "МТС Банка", имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В большинстве регионов РФ введен режим самоизоляции или другие ограничения, все магазины, кроме продовольственных и аптек, закрыты. Исследование основано на анализе обезличенных данных более пяти миллионов клиентов финансовых сервисов, обслуживаемых "МТС Банком", во всех регионах России за январь-март 2020 года.

"По сравнению со средними показателями января-февраля 2020 года в последнюю неделю марта на 44% увеличилось количество покупок клиентов банка в онлайн-кинотеатрах, средний чек уменьшился на 27%, до 230 рублей", — уточняется в исследовании. Аналитики полагают, что снижение среднего чека связано с различными акциями и льготными условиями подписки, которые сейчас активно предлагают кинотеатры.

"На сервисах знакомств практически одинаково выросло и количество платежей – на 30%, и средний чек – на 28%, до 690 рублей. Пользуются платными услугами преимущественно мужчины – 89%, их доля выросла на 6%. На возрастные группы 25-35 и 35-50 лет приходится по 39% транзакций", — отмечают аналитики.

Также в последнюю неделю марта на 11% выросли продажи цифровых сервисов (преимущественно стриминговые музыкальные сервисы и комплексные подписки). На 9% увеличилось количество покупок в сервисах доставки еды и ресторанах, работающих на доставку, средний чек вырос на 11%, до 820 рублей.

В офлайне больше всего спрос увеличился в магазинах, торгующих алкогольными напитками — на 35% по сравнению со средними показателями января-февраля текущего года. "Средний чек при этом увеличился всего на 3%, до 370 рублей. Стабильность среднего чека говорит о том, что люди не делали запасов алкоголя", — отмечают аналитики.

В целом, в супермаркетах в последнюю неделю марта количество покупок увеличилось на 15%, а средний чек на 10%, до 540 рублей. В аптеках транзакции выросли на 29%, средний чек – на 9%, до 575 рублей. В обеих категориях больший всплеск отмечался неделей ранее. "Не забыли россияне и о братьях своих меньших – количество транзакций и средний чек в зоомагазинах выросли на 21% при средней стоимости покупки 820 рублей", — заключили аналитики банка.