МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. "Северсталь" в первом квартале 2020 года сократила выпуск стали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6%, до 2,85 миллиона тонн, производство чугуна при этом увеличилось на 2%, до 2,41 миллиона тонн, следует из сообщения компании.

По отношению к предыдущему кварталу выпуск стали вырос на 5% в связи с увеличением количества плавок в первом квартале 2020 года и завершением краткосрочных работ на конвертерных и электросталеплавильных мощностях в четвертом квартале 2019 года. Производство чугуна в квартальном исчислении увеличилось на 2% в связи с завершением краткосрочных работ на доменных печах в четвертом квартале.

Консолидированные продажи стальной продукции снизились в январе-марте в годовом исчислении на 3%, до 2,749 миллиона тонн.

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основным бенефициаром компании является Алексей Мордашов (77,03% акций). В компании работают около 50 тысяч человек. По итогам 2019 года "Северсталь" сократила выпуск стали на 2% — до 11,847 миллиона тонн.