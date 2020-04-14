ПЕКИН, 14 апр — Dow Jones. Темпы сокращения экспорта и импорта Китая в марте замедлились по сравнению с первыми двумя месяцами года на фоне восстановления активности компаний после вспышки коронавируса. Аналитики и власти предупреждают, что перспективы крупнейшего в мире экспортера остаются мрачными, учитывая коллапс мировой экономической активности.

Зарубежные поставки Китая в марте упали на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года после снижения на 17,2% в январе-феврале. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник данные Главного таможенного управления Китая. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, ожидали сокращения на 15,9%.

Импорт Китая в марте снизился на 0,9% против падения на 4% в первые два месяца года и ожидавшегося сокращения на 10%. Зарубежные покупки сельскохозяйственной продукции, сырьевых товаров и товаров медицинского назначения выросли благодаря усилиям Пекина по перезапуску экономики страны после успешной борьбы с коронавирусом.

В марте положительное сальдо внешней торговли Китая составило 19,9 млрд долларов против дефицита в размере 7,1 млрд долларов в январе-феврале.

"Поставки товаров, не осуществленные в первые два месяца года, когда Китай был захвачен коронавирусом, оказали поддержку экспорту страны в марте", — отметил Чжаопэн Син, экономист ANZ.

В конце января, когда серьезность эпидемиологической ситуации стала очевидной, власти Китая остановили производственную активность и ужесточили правила перемещения внутри страны и за ее пределы. Превентивные меры затормозили экономическую активность, в том числе и внешнюю торговлю, в течение первых двух месяцев года. Показатели за этот период приводятся не по отдельности из-за сроков празднования Лунного нового года.

Когда китайские компании в марте начали постепенно возвращаться к обычному ритму жизни, коронавирус захватил большую часть остальных стран, негативно отразившись на экономической активности и потребительском спросе на многих западных рынках, от которых сильно зависит экспорт Китая.

"Ослабление спроса и падение мирового роста в условиях пандемии коронавируса создают сложности для экспортеров Китая", — отметил Син.

Согласно его прогнозу, экспорт Китая во 2-м квартале сократится примерно на 20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Большая часть экспортеров Китая вернули в строй как минимум 70% собственных производственных мощностей, о чем свидетельствуют данные Министерства торговли. Во вторник представители министерства выразили опасения относительно сложности ситуации для многих экспортеров на фоне отмены или резкого падения внешних заказов.

Спрос со стороны стран Европы и США, крупнейших торговых партнеров Китая, снизился. В марте поставки в эти регионы упали более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Во вторник таможенное управление Китая заявило, что Ассоциация государств Юго-Восточной Азии впервые обогнала ЕС и впервые стала крупнейшим торговым партнером Китая. Причиной этого стала слабость спроса в Европе, а также выход Великобритании из ЕС в конце января.

В прошлом году АСЕАН обогнала США и стала вторым по величине торговым партнером Китая на фоне эскалации напряженности между Вашингтоном и Пекином.

Несмотря на падение торговли с США, импорт американской сельскохозяйственной продукции в Китай резко возрос в первые три месяца года, так как Пекин выполнял условия соглашения первой фазы о торговле. Масса покупок соевых бобов в тоннах выросла на 210%, свинины – на 640%, хлопка – на 43,5% в период с января по март по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщил представитель таможни Китая Ли Куйвэнь.

Власти и аналитики говорят о том, что ситуация в торговле со странами Юго-Восточной Азии оказалась относительно более позитивной из-за меньшего масштаба распространения коронавируса в этом регионе. Кроме того, поставки в этот регион возросли еще тогда, когда США повысили пошлины на китайский импорт, добавляют аналитики.

Согласно прогнозу Всемирной торговой организации, объем мировой торговли товарами упадет в 2020 году на 13%-32% по сравнению с 2019 годом. Это весьма приблизительные подсчеты, учитывая неопределенность дальнейшего развития пандемии. Считается, что последствия пандемии коронавируса будут более серьезными, чем последствия мирового финансового кризиса 2008-2009 годов, когда мировая торговля товарами сократилась на 12%.

В рамках борьбы с шоком спроса Пекин осуществляет меры стабилизации торговли, в том числе снижая некоторые пошлины и переводя основные торговые выставки на виртуальные площадки.

Власти влили миллиарды долларов США в финансовую систему Китая, снизили ключевые ставки, уменьшили налоги для малого бизнеса и предоставили домохозяйствам и компаниям более длительный льготный период выплат по кредитам и займам, чтобы помочь оказавшимся в непростой ситуации физическим и юридическим лицам.

Сложно оценить, какой объем импорта может потребоваться потребителям в Китае, учитывая падение многих индикаторов роста экономики страны до самых низких за многие десятилетия уровней.

Розничные продажи Китая, ключевой индикатор потребления, в январе-феврале упали более чем на 20%. Согласно прогнозу экономистов, опрошенных The Wall Street Journal, в 1-м квартале текущего года ВВП упадет на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Это станет первым квартальным сокращением ВВП Китая с момента начала ведения подобной статистики в 1992 году. Национальное бюро статистики Китая представит отчет по ВВП в пятницу.

— Автор Jonathan Cheng, jonathan.cheng@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 495 974 7664, dowjonesteam@1prime.biz

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