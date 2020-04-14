МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила ходатайство "Загорского трубного завода" (ЗТЗ) о приобретении 100% голосующих акций акционерного общества "Уральская сталь", говорится в сообщении ведомства.

В январе "Металлоинвест" сообщал, что ведет переговоры с Загорским трубным заводом о стратегическом партнерстве по развитию "Уральской стали" (входит в "Металлоинвест") и вхождению ЗТЗ в капитал предприятия. Заключение сделки зависит от успешного завершения переговоров, проведения процедуры проверки финансово-хозяйственной деятельности "Уральской стали", заключения юридически обязывающей документации и получения необходимых одобрений регулирующих органов.

"Уральская сталь" находится в Оренбургской области, наряду с Оскольским металлургическим комбинатом и компанией "УралМетКом" входит в металлургический сегмент "Металлоинвеста". Является предприятием полного цикла, включающим аглококсодоменное, сталеплавильное и прокатное производства. К основным видам продукции относятся чугун, непрерывнолитая заготовка и листовой прокат. По итогам 2019 года "Металлоинвест" снизил выпуск стали на 3,7%, до 4,867 миллиона тонн. "Металлоинвест" является крупнейшей железорудной компанией в РФ и СНГ. На 100% контролируется USM Holdings, крупнейшим бенефициаром которого является Алишер Усманов.