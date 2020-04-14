МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Самое чувствительное для компаний, в том числе в РФ, — сокращение спроса, объем розничной торговли в России снизился более чем на 35%, заявил во вторник президент России Владимир Путин.

Глава государства указал, что сейчас нарушены многие кооперационные, торговые, хозяйственные связи. По его словам, предприятия из-за необходимых ограничительных мер были вынуждены поменять привычный график работы.

"Особенно сложно ситуация складывается для малого и среднего бизнеса, для организаций сферы услуг. Самая чувствительная проблема для компаний – и у нас, и в других странах – это сокращение спроса. Так, объем розничной торговли, розничных продаж в России в апреле снизился более чем на 35 процентов", — заявил Путин в ходе совещания по экономическим вопросам, трансляция которого велась на телеканале "Россия 24".

Он отметил, что это говорит о том, насколько резко, практически одномоментно сжался рынок. "И для многих предприятий это действительно сильное потрясение", — сказал президент.

По его словам, отмечается фактическая стагнация кредитования реального сектора экономики, многие инвестпланы компаний поставлены на паузу. "Отмечается фактическая стагнация кредитования реального сектора экономики. А это значит, что многие инвестиционные планы компаний, программы развития и обновления предприятий поставлены на паузу", — сказал он.

Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил о необходимости проанализировать тенденции, появившиеся в последние недели, и обсудить прогнозы по дальнейшему развитию ситуации.

"Мы сегодня в соответствии со сложившейся ранее практикой обсудим положение дел в экономике… Несмотря на то что практика сложилась раньше, ситуация сегодня, конечно, необычная, это совершенно очевидно. Поэтому мы должны будем посмотреть и внимательно проанализировать тенденции, которые проявились в экономике именно в последние недели, а также поговорить о прогнозах по дальнейшему развитию ситуации", — сказал Путин, стенограмма его слов приводится на сайте Кремля.