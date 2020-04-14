МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, позволяющий субъектам РФ в условиях коронавируса приостанавливать взимание курортного сбора, не дожидаясь соответствующих решений муниципальных образований, где он взимается.

Документ был внесен главой думского комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым и сенатором Николаем Журавлевым. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

Сейчас в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях проводится эксперимент по развитию курортной инфраструктуры, предполагающий уплату курортного сбора. Однако право ввести и отменить курортный сбор на территории муниципальных образований, где проходит эксперимент, такой регион может только при наличии волеизъявления соответствующего муниципального образования.

"Сегодня, когда курортная деятельность практически свернута, когда гостиницы, санатории реально не работают, оказалось, что средства не поступают, а расходы на администрирование, расходы на содержание всей этой оргструктуры регионы должны нести", — сказал журналистам Макаров.

Закон дает регионам право приостановить проведение этого эксперимента на своей территории, не дожидаясь волеизъявления муниципальных образований. Предполагается, что срок такой приостановки будет устанавливаться региональным законом исходя из ситуации.