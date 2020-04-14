МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. Государственная Дума во вторник приняла в первом чтении пакет законопроектов, направленных на поддержку граждан и бизнеса в связи с распространением коронавируса и проблемами в экономике, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"В нынешней непростой экономической и эпидемиологической ситуации задача государства — оказать поддержку гражданам, семьям с детьми, помочь преодолеть проблемы бизнесу. Сегодня по инициативе депутатов Госдумы и правительства принят целый ряд таких решений", — приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.

По его словам, одно из принятых решений даст возможность семьям, оказавшимся в затруднительном материальном положении из-за временной потери работы, получить адресные пособия и выплаты, в том числе на детей в возрасте от трех до семи лет, без учета дохода за прошлый период (по действующему порядку нуждаемость в социальных пособиях рассчитывается на основании доходов семьи в период от 3 до 6 месяцев, в зависимости от вида пособия).

"Соответствующие выплаты будут производиться исходя из доходов семьи на момент подачи заявления. Это позволит поддержать людей, пострадавших из-за особого порядка работы предприятий в период коронавируса", — отметил Володин.

Он также назвал важным решением, которого "давно ждут граждане", отмену комиссии при оплате услуг ЖКХ. "Платежи в сфере ЖКХ — весьма ощутимая статья расходов, и притом обязательная. Комиссионную накрутку на платеж граждане воспринимают как несправедливость и дополнительное финансовое бремя", — заявил спикер ГД.

Он отметил, что также была поддержана законодательная инициатива, которая позволит предприятиям взять кредиты под гарантии государства для выплаты зарплаты работникам.

"Кроме того, мы облегчим налоговое бремя для предприятий, которые приобретают средства индивидуальной защиты, оборудование и тесты для диагностики коронавируса. Они смогут снижать размер налогооблагаемой прибыли на сумму произведенных затрат. Данная мера позволит компаниям снизить затраты на обеспечение своих работников всеми необходимыми средствами защиты от коронавирусной инфекции, а также закупить необходимое медицинское оборудование для нуждающихся в этом больниц и поликлиник", — сказал председатель Госдумы.

Володин добавил, что также поддержана инициатива, позволяющая регионам, на территории которых взимается курортный сбор, приостанавливать его взимание в муниципальных образованиях, участвующих в эксперименте. Срок такого приостановления будет устанавливаться законом субъекта Российской Федерации, исходя из развития ситуации.

"В сегодняшних условиях сложно спрогнозировать, когда начнут работать курорты, будут ли они достаточно загружены. Данные поправки позволят исключить ситуацию, когда поступления от курортного сбора отсутствуют, а регион продолжает платить за его администрирование", — подчеркнул Володин. —0-