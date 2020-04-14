ВАШИНГТОН, 14 апр — ПРАЙМ. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение ВВП России в 2020 году на 5,5% из-за коронавируса и, как следствие, обвала цен на нефть, следует из апрельского доклада фонда по мировой экономике World Economic Outlook (WEO).

В январе МВФ ожидал роста экономики России в 2020 году на 1,9%.

Прогноз на 2021 год, напротив, повышен. Теперь фонд ожидает, что ВВП РФ вырастет на 3,5%, что на 1,5 процентных пункта выше январского прогноза.

Фонд ожидает инфляцию в РФ в 2020-2021 годах (consumer prices) на уровне 3,1% и 3% соответственно. Система расчета инфляции МВФ отличается от той, что используют российские профильные ведомства.

Безработицу в России в текущем и следующем году фонд ожидает на уровне 4,9% и 4,8% соответственно.

МИРОВОЙ ВВП

Мировой ВВП в 2020 году из-за пандемии коронавируса упадет на 3% или более, а в 2021 году вырастет на 5,8% (выше прогноза января на 2,4 процентного пункта), говорится в обзоре.

"В результате пандемии мировая экономика, согласно прогнозу, серьезно сократится на 3% в 2020 году, что хуже показателя 2008-2009 года. По базовому сценарию, который предполагает, что пандемия будет преодолена во второй половине 2020 года и предпринимаемые усилия смогут постепенно принести положительный результат, мировая экономика, как ожидается, будет расти на 5,8% в 2021 году", — отмечается в прогнозе.

Еще до появления признаков пандемии в январе МВФ понижал прогнозы по росту мирового ВВП на 2020 и 2021 годы – на 0,1 и 0,2 процентного пункта, до 3,3% и 3,4% роста соответственно.

США

МВФ ожидает, что одна из крупнейших мировых экономик — США — из-за пандемии коронавируса в 2020 году снизится на 5,9% в сравнении с 2019 годом, следует из доклада.

Прогноз на 2021 год, напротив, повышен на 3 процентных пункта — до роста в 4,7% ВВП.

В январе МВФ тоже понизил прогноз роста ВВП США на 2020 год, но незначительно (на 0,1 процентного пункта). Фонд ожидал, что ВВП Соединенных Штатов будет расти на 1,7%.

КИТАЙ

МВФ понизил прогноз по росту экономики Китая на 2020 год на 4,8 процентного пункта, до 1,2%, и повысил на 2021 год на 3,4 процентного пункта, до 9,2%.

Аналитики фонда объясняют, что китайская экономика пережила шок от пандемии коронавируса раньше, чем другие экономики. Если в других странах самым провальным окажется второй квартал, то в КНР – первый. В результате восстановление началась раньше.

В январе, еще до пандемии фонд, напротив, повысил прогноз по росту экономики Китая на 2020 год на 0,2 процентного пункта, до 6%, и понизил на 2021 год — на 0,1 процентного пункта, до 5,8%.

ЕВРОЗОНА

МВФ прогнозирует падение ВВП еврозоны из-за коронавируса в 2020 году на 7,5%.

В 2021 году по базовому сценарию фонда ожидается восстановление, экономика вырастет на 4,7%, полагает МВФ. Это выше его январского прогноза на 3,3 процентного пункта.

В январе МВФ понизил прогноз по росту экономики еврозоны на 2020 год на 0,1 процентного пункта — до 1,3%. Прогноз на 2021 год оставался прежним в сравнении с октябрьским – рост на 1,4%.

ЦЕНЫ НА НЕФТЬ

МВФ резко понизил прогноз по средним мировым ценам на нефть на 2020 и 2021 годы.

Прогноз на 2020 год понижен на 22,42 доллара по сравнению с январским — до 35,61 доллара за баррель.

В 2021 году средняя цена барреля нефти теперь ожидается на уровне 37,87 доллара (на 20,16 доллара ниже предыдущего прогноза.