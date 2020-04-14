МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Американская экономика пришла к нынешнему кризису более подготовленной с финансовой точки зрения, и сейчас власти США буквально "заливают коронавирус деньгами". Но это отнюдь не панацея – в какой-то мере европейская экономика сейчас выглядит более устойчивой, а Россия сможет продемонстрировать стойкость в силу своего исторического опыта, считают эксперты.

Аналитики американского инвестбанка Goldman Sachs сделали вывод, что самые страшные времена для экономики страны и пик кризиса на фондовом рынке уже миновали. Главному индексу S&P 500, в который входят акции крупнейших компаний, в ближайшее время не грозит новое падение к отметке 2000 пунктов, как это было в конце марта.

США ЕЩЕ НЕ КОСНУЛИСЬ ДНА

Опрошенные "Прайм" эксперты отнеслись к оценке Goldman Sachs скептически. Это мнение разделяют далеко не все даже на Уолл-стрит, говорит руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Рецессия в мире из-за COVID-19 будет сильнее, чем от последнего финкризиса, считают эксперты

"Уже сейчас очевидно, что первоначальные прогнозы о V-образном выходе из кризиса окажутся несостоятельными. Так называемый локдаун (режим самоизоляции) для повышения эффективности в борьбе с COVID-19 был введен не на две-три недели, а на более продолжительный срок, и может быть продлен, как это происходит в некоторых странах. Не исключена повторная вспышка пандемии. Это может сохранить негатив как в экономике в целом, так и по отдельным отраслям, наиболее пострадавшим от коронавируса", — пояснил он.

При этом аналитики согласны с тем, что США подошли к кризису более подготовленными с финансовой точки зрения. Если брать исключительно экономические меры поддержки, то США безоговорочно лидируют в абсолютных цифрах, которые идут в том числе и на прямые выплаты, и на повышение пособий, и на гарантии по кредитам для бизнеса — это в совокупности 2 трлн долларов, напомнил старший аналитик инвестиционно-консалтинговой компании Federation Consulting Владимир Ананьев.

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОТВЕТ КРИЗИСУ

Европейские страны к новому кризису подошли в более трудной экономической ситуации, чем США. Регион испытывал экономические трудности еще до пандемии, и в прошлом году эксперты уже ожидали рецессию в Германии и Италии.

Масштабы помощи в Европе уступают американским. Так, на прошлой неделе Еврогруппа согласовала механизм помощи экономике на 240 млрд евро. Есть и внутренние меры поддержки, которые разнятся от страны к стране. Так, общий объем согласованной правительством Германии помощи населению и бизнесу – 1,1 трлн евро.

При этом эксперты напоминают, что структура европейской экономики отличается от американской. В Европе по сравнению с США выше доля малого и среднего бизнеса, который к тому же еще и из-за ментальных особенностей населения старается активно не использовать заемное финансирование, отметил Коган.

"Эти объяснения находят подтверждение в прогнозах аналитиков, которые ожидают, что во втором квартале ВВП США в квартальном выражении окажется ниже на 20-50%, тогда как, например, в Германии спад может ограничиться 10-15%", — указал он.

При этом эксперты отмечают схожесть рецептов победы над коронавирусным кризисом в США и Европе. Американский и европейский пути — это увеличение дефицита бюджета и госдолга. Развитые страны легко выходят на долговой рынок через количественное смягчение (QE) и потому имеют огромную долговую нагрузку.

РОССИЯ: НАДЕЖДА НА КУБЫШКУ

В России же борьба с кризисом проходит в основном за счет расходования подушки безопасности — ФНБ. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин накануне предложил Минфину по примеру западных стран занять на рынке необходимые средства. Но с этим, по мнению экспертов, могут быть сложности — брать в долг в иностранной валюте очень рискованно, а внутренний спрос на облигации в последнее время слабый.

"Экономическим агентам самим нужны деньги, и давать в долг правительству могут далеко не все. Зато теоретически это мог бы делать Банк России, запустив аналог QE. Это потребует пересмотра всей экономической концепции, ведь Банку России законом запрещено финансировать расходы правительства", — рассуждает Ананьев.

По его мнению, с точки зрения экономики, аналог количественного смягчения решил бы массу проблем. "Многие экономисты давно предлагают разрешить ЦБ финансировать правительственные расходы, как это делают развитые страны. Набиуллина (глава ЦБ РФ – ред.) на это всегда отвечала, что колоссальные денежные вливания могут привести к росту цен, это действительно так. Но коронакризис — это исключительный момент, когда можно задуматься о том, чтобы отойти от прежних правил, инфляция — далеко не самое страшное, что может быть", —рассуждает он.

КИТАЙ НАЧИНАЕТ И ВЫИГРЫВАЕТ

Прогнозы на восстановление экономики в условиях продолжающегося распространения COVID-19 сейчас делать сложно. Для уверенного выхода из сложившейся ситуации необходима победа над COVID-19 во всех уголках мира. Но уже ясно, что монетарные и фискальные меры регуляторов не купируют всех проблем, а восстановление может занять много времени, рассуждают эксперты.

Скорость восстановления будут зависеть от динамики распространения коронавируса, эффективности мер правительства и центробанков, а также степени финансовой устойчивости компаний и отраслей.

"Сейчас понятно, что первыми выберется из кризиса Китай и азиатские страны, где экономическая активность начинает постепенно возвращаться к отметкам с начала года, тогда как США, России и Европе это еще предстоит. В то же время Китай по причине сохраняющейся зависимости от внешней торговли не сможет выйти на траекторию потенциальных темпов роста, пока не произойдет "рестарт" его внешнеэкономических партнеров", — говорит Коган.

Более динамичный в сравнении с Европой ответ США на пандемию COVID-19 не служит гарантией "мягкой посадки" американской экономики в силу более высокой доли в ВВП сферы услуг. Тем не менее, из-за более благоприятной среды для ведения бизнеса в США в сравнении с Европой восстановление экономики в ЕС может оказаться более продолжительным. В силу структурных ограничений экономики жители Европы могут увидеть возврат к прежнему уровню жизни позднее американцев при условии, что развитие ситуации COVID-19 будет протекать примерно в похожем ключе, прогнозирует он.

По мнению директора по стратегии ИК "Финам" Ярослава Кабакова, экономика России не сможет справиться с кризисными явлениями, пока в полной мере не восстановится мировая торговля и экономики основных торговых партнеров, прежде всего, США. "Сгладить последствия кризиса помогут все те же старые рецепты, о которых законодатели рассуждают не один год: более гибкий подход к поддержке предпринимательства и меры, направленные на повышение реальных располагаемых доходов населения", — считает он.

Если отойти от исключительно экономической тематики, то вирус становится социальной проблемой. Массовая безработица, нарушения в поставках продовольствия и — самое главное — жертвы от пандемии психологически расшатывают общество. Россия в этом смысле гораздо устойчивее просто в силу своего исторического опыта. А для западных стран, учитывая их гораздо больший масштаб пандемии и смертность, нынешние проблемы станут огромным потрясением, заключил Ананьев.​