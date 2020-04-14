БУЭНОС-АЙРЕС, 14 апр /ПРАЙМ/. Международный валютный фонд сильно пересмотрел свои оценки ВВП Латинской Америки и стран Карибского бассейна на текущий год из-за пандемии коронавируса, роста не ожидается ни в одной стране региона, хуже всего ситуация у Венесуэлы и Мексики, лучше всего у Парагвая, следует из апрельского доклада фонда по мировой экономике World Economic Outlook (WEO).

В целом в 2020 году экономика региона упадет на 5,2%, тогда как в январском прогнозе ожидался рост на 1,6%. При этом прогноз на 2021 год улучшен по сравнению с январем. Теперь МВФ ожидает роста ВВП этих стран на 3,4% вместо 2,3%.

По-прежнему самые худшие показатели у Венесуэлы – ее экономика упадет на 15% в 2020 году и на 5% в 2021 году. При этом фонд ухудшил прогноз на текущий год по сравнению с октябрем, тогда падение прогнозировалось на 10%.

После Венесуэлы самый низкий показатель ВВП у Мексики. Еще в январе фонд ожидал роста экономики на 1%, теперь прогнозируется спад на 6,6%. При этом отмечается, что уже в следующем году стране удастся отвоевать потерянное и рост составит 3%. На следующем месте Эквадор со спадом на 6,3% в 2020 году.

Провалится и экономика Аргентины, власти которой в настоящее время ведут активные переговоры по реструктуризации долга, чтобы стабилизировать ситуацию в стране. ВВП в 2020 году, по оценке МВФ, упадет на 5,7 (вместо 1,3%, как ожидалось в октябре). При этом в 2021 году ожидается рост на 4,4%. В этот раз фонд не приводит оценок по инфляции в Аргентине, которая является одной из самых высоких в регионе.

У крупнейшей экономики региона Бразилии ожидается падение ВВП на 5,3. Это гораздо пессимистичнее оценок правительства самой страны, которое ожидает либо нулевого роста, либо снижения на 4%. В 2021 году, как полагает МВФ, рост ВВП Бразилии составит 2,9%.

Перу и Чили покажут спад на 4,5% в 2020 году, Уругвай на 3%, Боливия на 2,9%, Колумбия на 2,4%. Лучше всего ситуация в Парагвае, там МВФ ждет сокращения экономики лишь на 1%, хотя это существенное изменение по сравнению с октябрьским прогнозом, когда ожидался рост ВВП на 4%.