БАКУ, 14 апр /ПРАЙМ/. Рост ВВП Азербайджана в январе-марте текущего года составил 1,1%, заявил президент республики Ильхам Алиев.

"С начала года экономика Азербайджана демонстрировала хорошие показатели. В январе-феврале рост ВВП составил около 3%, ненефтяного ВВП – около 7%. Но вспышка коронавируса внесла свои коррективы. В результате по итогам первого квартала рост ВВП составил 1,1%, ненефтяного ВВП – чуть более 3%", — сказал Алиев во вторник в ходе видеоконференции с членами правительства, на которой обсуждались итоги социально-экономического развития страны в первом квартале 2020 года.

По словам главы государства, по итогам трех месяцев рост доходов населения составил около 7%.