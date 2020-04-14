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МОСКВА, 14 апр /ПРАЙМ/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) предлагает ввести налог на валютные спекуляции и гармонизировать валютное регулирование в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), говорится в материалах ЕЭК по стабилизации экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса.

"Стабилизация обменных курсов национальных валют, неконтролируемая девальвация которых дезорганизует взаимную торговлю и подрывает совместные инвестиции. Следует принять общепринятые в мировой практике меры по нейтрализации атак валютных спекулянтов, использующих колебания нефтяных цен для манипулирования курсом рубля. С целью ограничения вывоза капитала за рубеж можно ввести налог на неторговые валютообменные операции, сборы от которого использовать в общих целях", — говорится там же.

В документах приводятся расчёты, согласно которым введение налога на валютные спекуляции в размере 0,01% принесёт бюджету ЕАЭС 30 миллиардов российских рублей для финансирования целевых программ.

Также предлагается заключить соглашение о скоординированной валютной политике в ЕАЭС, предусматривающей механизм стабилизации соотношения обменных курсов национальных валют, указывается в материалах.

Там же обращается внимание, что необходима "гармонизация валютного регулирования в целях прекращения утечки капитала, дедолларизации и деофшоризации экономики государств ЕАЭС".

"Принятие стратегических направлений развития ЕАЭС и незамедлительная реализация предусмотренных в них мер и механизмов по стимулированию производственной кооперации, осуществлению совместных программ и проектов, в том числе за счет налога на неторговые валютные операции, созданию общего биржевого пространства с ценообразованием и торговлей в национальных валютах, развертыванию системы стратегического планирования", — указываются в материалах меры, необходимые по мнению ЕЭК.

Авторы документа отмечают, что максимальное падение обменных курсов национальных валют ЕАЭС относительно начала 2020 года составило от 5% до 30%. В целом валюты нефтедобывающих стран мира слабели в этот период по-разному: от 0,3% до 33% в зависимости от режима регулирования. При этом большинство стран использовали режим привязки обменных курсов: 24 — жесткой привязки, 103 – мягкой привязки, ещё 35 стран имели вплавляющий курс, и 31 страна — свободно плавающий курс национальной валюты.