МОСКВА, 14 апр /ПРАЙМ/. Корпорации МСП придется перезапускать свой онлайн-ресурс для малого и среднего бизнеса под названием бизнес-навигатор МСП, поскольку пандемия коронавируса сильно изменит структуру и величину спроса на этот сервис, заявил глава корпорации Александр Браверман информационному центру по мониторингу ситуации с коронавирусом в РФ.

На вопрос о том, какие возможности для российского бизнеса может дать ситуация, вызванная распространением коронавируса, Браверман ответил, что онлайновые продукты и услуги станут востребованы кратно больше, чем это было до сих пор. В этом контексте глава корпорации упомянул и о бизнес-навигаторе.

"Нам придется его перезапускать, потому что и спросовая составляющая будет другой по сравнению с той, которая была, и предложенческая часть. Спросовая часть будет переструктурирована как по отраслям, так и по величине спроса", — сказал Браверман.

По его словам, спрос на сервис вырастет в отрасли IT, машиностроении с высокой добавленной стоимостью, робототехнике и микроэлектронике. Также корпорация рассчитывает на быстрое восстановление отраслей сервиса и услуг, отметил Браверман.

Бизнес-навигатор МСП — это ресурс, который в онлайн-режиме помогает предпринимателям создать или расширить свой бизнес в любом городе и регионе России. С его помощью можно рассчитать бизнес-план, узнать, сможет ли компания получить кредит, найти льготы, субсидии и гранты, а также объявления о продаже или аренде недвижимости для бизнеса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 1,8 миллиона случаев заражения, свыше 113 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет 21 102 человека, всего скончались от болезни 170 человек, выздоровели почти 1,7 тысячи. В большинстве регионов РФ введен режим самоизоляции или другие ограничения, все магазины, кроме продовольственных и аптек, закрыты.